Россия продлила запрет на въезд для иностранцев на неопределенный срок

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Россия продлила введенный до 1 мая запрет на въезд для иностранцев на неопределенный срок, следует из документа на официальном портале правовой информации.

В соответствии с внесенными изменениями, из первоначального документа убираются слова «до 00 часов 00 минут по местному времени 1 мая 2020». Соответственно, документ теперь не содержит информацию о дате снятия запрета.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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