Песков назвал «не нашим делом» возможное назначение Саакашвили вице-премьером Украины

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле никак не относятся к возможному назначению экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером Украины по реформам. Об этом Песков заявил в интервью RTVI.

«Не наше дело, кто работает в правительстве Украины», – отметил Песков.

При этом пресс-секретарь главы государства назвал Саакашвили «очень плохой приметой», напомнив о негативном результате его политической деятельности в Грузии и Одессе.

Ранее украинские СМИ сообщили, что кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам.

До этого стало известно, что Саакашвили согласился на предложение главы Украины Владимира Зеленского стать заместителем премьер-министра по вопросам реформ в правительстве Дениса Шмыгаля. В свою очередь Грузия заявила, что отзовет своего посла из Киева в случае, если экс-президент займет должность в правительстве Украины.

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