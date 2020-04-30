Песков назвал «не нашим делом» возможное назначение Саакашвили вице-премьером Украины
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле никак не относятся к возможному назначению экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером Украины по реформам. Об этом Песков заявил в интервью RTVI.
«Не наше дело, кто работает в правительстве Украины», – отметил Песков.
При этом пресс-секретарь главы государства назвал Саакашвили «очень плохой приметой», напомнив о негативном результате его политической деятельности в Грузии и Одессе.
Ранее украинские СМИ сообщили, что кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам.
До этого стало известно, что Саакашвили согласился на предложение главы Украины Владимира Зеленского стать заместителем премьер-министра по вопросам реформ в правительстве Дениса Шмыгаля. В свою очередь Грузия заявила, что отзовет своего посла из Киева в случае, если экс-президент займет должность в правительстве Украины.
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