В Кремле ждут выполнения «домашней работы» перед новым саммитом по Донбассу

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Перед новой встречей лидеров стран «нормандской четверки» по урегулированию ситуации необходимо доделать «домашнюю работу», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Пескова, по итогам переговоров президентов России и Украины в рамках саммита «норманской четверки» в Париже было принято решение «сделать домашнюю работу» до следующей встречи на высшем уровне. На данный момент эта работа не закончена, российскую сторону интересуют сроки ее завершения, отметил пресс-секретарь президента России.

9 декабря 2019 года состоялась встреча лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия. – примечание «Газеты.Ru») по урегулированию конфликта в Донбассе. В рамках саммита состоялись личные переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

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