В Кремле анонсировали «большое выступление» Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал «большое выступление» Владимира Путина 28 апреля в рамках совещания с главами регионов и кабмином, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Совещание пройдет в режиме видеоконференции. На связь с президентом выйдут все главы регионов, а также главы Роспотребнадзора и Минздрава.

Песков призвал дождаться самого совещания, оно запланировано на 15.00 - 16.00 мск.