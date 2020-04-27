Названы самые популярные поправки к Конституции РФ в различных сферах

ВЦИОМ представил новый рейтинг популярности поправок к Конституции РФ.

Данные соответствующего опроса общественного мнения полностью опубликованы на официальном сайте Центра в понедельник, 27 апреля.

Так, важнейшей поправкой, касающейся социальной сферы, россияне назвали поправку о доступности и качестве медобслуживания. Ее значение отметили 95% участников социологического исследования.

Таким образом, можно сделать вывод, что пандемия коронавируса актуализировала поправки по медицине, индексации и адресности социальной поддержки (92%), а также защиты прав трудящихся (92%) — прежде всего, от безработицы.

Главной поправкой касательно защиты суверенитета РФ признана поправка о территориальной целостности России и ее неделимости (88%).

Наиважнейшая поправка, касающаяся убеждений россиян, — закрепление русского как языка государствообразующего народа (89%).

Главная политическая — поправка о снятии ограничения для занимавших или занимающего должность президента РФ участвовать в качестве кандидата на следующих выборах (64%).