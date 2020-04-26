Песков рассказал, как быстро реагирует на звонки Путина

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, как быстро реагирует на звонки российского лидера Владимира Путина. Об этом он сказал в интервью телеведущему Павлу Зарубину на канале «Россия-1».

Он отметил, что делает это «максимально быстро», если в этот момент находится в своем рабочем кабинете. Там находится «главный телефон», отметил Песков.

«Но бывают моменты, когда чиновник может быть в соседнем кабинете, в зале совещаний», — добавил Песков.

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