Песков рассказал, как быстро реагирует на звонки Путина
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, как быстро реагирует на звонки российского лидера Владимира Путина. Об этом он сказал в интервью телеведущему Павлу Зарубину на канале «Россия-1».
Он отметил, что делает это «максимально быстро», если в этот момент находится в своем рабочем кабинете. Там находится «главный телефон», отметил Песков.
«Но бывают моменты, когда чиновник может быть в соседнем кабинете, в зале совещаний», — добавил Песков.
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