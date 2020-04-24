Путин одобрил перенос даты окончания Второй мировой войны
Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны на 3 сентября. Об этом сообщается на интернет-портале правовой информации.
Памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» упраздняется тем же законом.
Уточняется, что такой перенос связан с указом «Об объявлении 3 сентября праздником победы над Японией», который признал президиум Верховного Совета СССР в 1945 году.
Кроме того, именно дата «3 сентября» значится на медалях, которыми награждали участников боев.
В пояснительной записке говорится, что изменения направлены на сохранение исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне.
Инициаторами законопроекта выступила группа депутатов во главе с Председателем Комитета по обороне Владимиром Шамановым.