Путин одобрил перенос даты окончания Второй мировой войны

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Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны на 3 сентября. Об этом сообщается на интернет-портале правовой информации.

Памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» упраздняется тем же законом.

Уточняется, что такой перенос связан с указом «Об объявлении 3 сентября праздником победы над Японией», который признал президиум Верховного Совета СССР в 1945 году.

Кроме того, именно дата «3 сентября» значится на медалях, которыми награждали участников боев.

В пояснительной записке говорится, что изменения направлены на сохранение исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне.

Инициаторами законопроекта выступила группа депутатов во главе с Председателем Комитета по обороне Владимиром Шамановым.