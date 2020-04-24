Путин поручил наладить контакты с другими странами в рамках борьбы с COVID-19
Президент России Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел страны помочь другим российским ведомствам наладить контакты с зарубежными партнерами для борьбы с коронавирусом нового типа. Об этом глава государства заявил в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности.
Российский лидер в частности отметил необходимость наладить контакты Министерства здравоохранения с соответствующими ведомствами других стран, чтобы организовать взаимодействие сторон по противодействию коронавирусу.
При этом Путин подчеркнул, что «практически все» иностранные партнеры заявляют о желании работать совместно.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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