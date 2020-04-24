Путин упростил получение российского гражданства

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Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение российского гражданства. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, иностранный гражданин может получить гражданство России, не отказываясь при этом от действующего гражданства другой страны.

Кроме того, лица, которые родились в СССР и жили в его бывших республиках, теперь могут подать заявление на получение гражданства без обязательного проживания в РФ в течение 3 лет. Такое же правило распространяется на супругов россиян и на иностранцев, у которых один из родителей имеет российское гражданство.

В законе также указано, что граждане Молдавии, Украины, Белоруссии и Казахстана, имеющие вид на жительство, могут подать заявку без соблюдения срока проживания в стране.

Ранее Путин подписал указ о временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан в РФ на фоне распространения коронавирусной инфекции.