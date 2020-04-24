Путин перенес дату окончания Второй мировой войны на 3 сентября
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Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон о переносе даты окончания Второй мировой войны. Соответствующий документ появился на портале правовой информации.
В документе говорится, что теперь 3 сентября будет значиться Днем окончания Второй мировой войны 1945 года. Памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» упраздняется тем же законом.
Стоит отметить, что этот закон также принят Госдумой 14 апреля 2020 года и одобрен Совфедом 17 апреля 2020 года.
Президент подписал документ 24 апреля.
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