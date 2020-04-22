Шмелева: поправки в Конституцию популярны, потому что люди думают о будущем

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева прокомментировала «Газете.Ru» популярность поправок в Конституцию РФ на фоне пандемии коронавируса.

«Во-первых, это говорит о вовлеченности людей в процесс выбора своего будущего. Значит, те усилия, которые предпринимались для формирования гражданского общества в последние годы, были не напрасны. Российский многонациональный народ не раз проходил через тяжелые испытания, еще более страшные, чем пандемия. Но даже во время Великой Отечественной войны люди мечтали о том, как будут жить после победы, строили планы. Новая Конституция - это и основа, ценности, которые нас объединяют, особенно в критических ситуациях, и перспективы развития. Поэтому так много молодых людей изучают и обсуждают поправки к Конституции, становятся ее волонтерами», — отметила она.

Эксперт также объяснила, что поправки должны укрепить существующие в интересах граждан системы.

«Во-вторых, нынешняя ситуация еще раз показала, какое значение для всех нас имеют здравоохранение, образование, социальная поддержка и солидарность, защита трудовых прав. Даже те, кто скептически относился к внесению поправок, осознали их необходимость. Поэтому те изменения, которые планируется внести, должны укрепить эти системы и сыграть свою роль в том числе и в том, чтобы любую нештатную ситуацию медицина, образование и социальная защита встретили в полной готовности. Добиться этого невозможно без высоких технологий. Поэтому необходимо на самом высоком уровне правового регулирования закрепить приоритетную значимость науки и технологий для развития страны. Сделать их ориентиром для системы образования», — добавила она. В этом случае страна будет иметь собственных ученых и научные открытия, способные ответить на вызовы цивилизации. То, что это необходимо и как можно быстрее, понятно каждому, подчеркнула Шмелева.

«Конечно, среди поправок каждый может найти «свою», которая особенно близка его представлению о правде и справедливости», — резюмировала она.