Путин и Меркель по телефону обсудили ситуацию с пандемией COVID-19

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Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию с пандемией COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Телефонный разговор состоялся по инициативе немецкой стороны.

Меркель и Путин, в частности обсудили вопросы, касающиеся борьбы с пандемией коронавируса нового типа. В ходе беседы они подчеркнули важность тесной координации международных усилий на этом направлении при активном участии ВОЗ.

«Условлено поддерживать двусторонние контакты по линии профильных министерств», — указано в сообщении пресс-службы Кремля.

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