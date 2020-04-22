Шахназаров: опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян позитивно оценивает поправки в Конституцию РФ

Большинство россиян согласно с поправками в Конституцию РФ, и они принимают эти нововведения как положительные изменения, хотят выразить свое мнение во время голосования, считает член Центрального штаба ОНФ, генеральный директор Киноконцерна «Мосфильм», кинорежиссер Карен Шахназаров.

«Не исключаю, что некая информационная атака на Конституцию, поправки, во многом достигла обратного результата. В итоге все больше россиян ощущают потребность в том, чтобы пойти и проголосовать, сделать осознанный выбор», – сказал он.

Также Шахназаров отметил важность предлагаемых поправок: «Они естественным образом поддерживаются гражданами. Например, защита суверенитета и территориальной целостности, множество социальных поправок. Все они делают Конституцию более актуальной своему времени, это документ суверенного государства, которое собирается строить социальное будущее».

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 22 апреля представил данные мониторингового исследования о намерениях россиян принять участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию России. Две трети опрошенных декларируют свое участие в голосовании по изменениям в Конституцию (66%). С точки зрения экспертов ВЦИОМ, если бы голосование состоялось 22 апреля, как было намечено ранее, то явка составила бы 52-54% от имеющих право голоса. При этом «за» поправки проголосовали бы 67-68% участников, «против» – 27-30%, испортили бы бюллетень 3-5% участников.