Эксперты обсудили сценарии проведения голосования по поправкам к Конституции

На круглом столе Экспертного института социальных исследований политологи и электоральные специалисты обсудили возможные сценарии, касающиеся предстоящего проведения всенародного голосования по поправкам к Конституции РФ, передает агентство «ФедералПресс».

Модератор дискуссии — руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова подчеркнула, что сама тема поправок в Конституцию остается крайне актуальной, о чем говорят и цифры свежего исследования ВЦИОМа.

Основная проблема оказалась в том, что пандемия коронавируса и карантинные меры разрушили стандартные подходы к организации голосования и выборов в целом. С другой стороны, есть один любопытный прецедент. Неделю назад в Южной Корее состоялись парламентские выборы. Эта страна одной из первой столкнулась с пандемией наравне с Италией и Ираном. Тем не менее властям удалось достаточно быстро локализовать рост больных и даже организовать избирательную кампанию. Как отметила Екатерина Соколова, в Корее использовался целый спектр технологий – голосование по почте, досрочное голосование, отдельные участки для тех, кто находился на карантине, и обычные, где соблюдались все санитарные нормы. В результате явка стала максимальной за последние 20 лет и превысила 66 %. Таким образом власти этой маленькой азиатской страны показали, что карантин карантином, а политические процессы останавливаться не должны.

Общественник и правозащитник Александр Брод отметил, что вряд ли Южную Корею с ее жестким типом руководства стоит брать за пример, тем не менее взять на вооружение некоторые меры определенно стоит. Это не только организация участков, но в первую очередь электронные системы, использовавшиеся для организации голосования. В частности, в некоторых регионах уже сейчас есть разработки, необходимые для организации дистанционного голосования, например, в Краснодарском крае, где один из самых высоких показателей туризма. Эксперт подчеркнул, что, несмотря на карантин, работа по обеспечению голосования по поправкам не приостанавливалась ни на день, а россияне имели возможность еще раз обратиться к поправкам, чтобы более подробно разобраться в них.

В свою очередь, президент Ассоциации электронной электоральной политики Александр Серавин подчеркнул, что благодаря коронавирусу произошел «невероятно большой скачок электоральных процессов». На данный момент в России есть четыре системы, способные обеспечить электронное голосование. Основная задача, которую нужно решить разработчикам, – обеспечение тайны голосования; это сделано в двух системах. По оценке эксперта, электронное голосование может стать настоящей панацеей для сохранения явки или даже ее роста, при этом появляется возможность вовлечь в голосование жителей агломераций, которые составляют до 20 % населения крупных городов.