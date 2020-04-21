Путин обсудил с Роухани по телефону ситуацию с пандемией
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Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с иранским главой Хасаном Рухани. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В ходе разговора лидеры стран обсудили ситуацию с распространением нового типа коронавируса COVID-19, а также меры по борьбе с пандемией. Роухани поблагодарил Путина за оказанную помощь. Президенты также условились о продолжении контактов между профильными ведомствами, в том числе минздравами.
Кроме того, главы государств затронули вопросы вопросы двустороннего сотрудничества в сферах сельского хозяйства, транспорта и энергетики.
Президенты также отметили важность создания «зеленых коридоров» для беспрепятственных поставок медикаментов и другой помощи.
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