Путин обсудил с Мадуро мировую пандемию коронавирусом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/505/12285505/RTS28ZC2-pic905-895x505-86079.jpg">

Глава России Владимир Путин обсудил ситуацию с коронавирусом с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе телефонного разговора Мадуро поблагодарил Путина за оказываемую российской стороной помощь, включающую поставку тест-систем.

«Отмечена важность принятия международным сообществом согласованных мер по борьбе с новой глобальной угрозой, в том числе реализация выдвинутой Владимиром Путиным инициативы создания в период кризиса «зеленых коридоров», — говорится в сообщении.

Уточняется, что «зеленые коридоры» исключают торговые войны и санкции и предназначены для поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Свобода от санкций»: о чем договорились страны G20