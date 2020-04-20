Путин обсудил с Мадуро мировую пандемию коронавирусом
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Глава России Владимир Путин обсудил ситуацию с коронавирусом с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В ходе телефонного разговора Мадуро поблагодарил Путина за оказываемую российской стороной помощь, включающую поставку тест-систем.
«Отмечена важность принятия международным сообществом согласованных мер по борьбе с новой глобальной угрозой, в том числе реализация выдвинутой Владимиром Путиным инициативы создания в период кризиса «зеленых коридоров», — говорится в сообщении.
Уточняется, что «зеленые коридоры» исключают торговые войны и санкции и предназначены для поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: