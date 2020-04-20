Путин заявил о снижении темпов распространения коронавиурса в России
Президент России Владимир Путин заявил, что процесс распространения коронавирусной инфекции в стране удалось притормозить. Об этом он заявил на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».
Он констатировал, что остановить процесс заражения коронавирусом пока не удалось, распространение продолжается. Также Путин считает, что пик по коронавирусу в РФ только впереди.
Президент призвал не останавливаться и продолжать борьбу с инфекцией.
«В целом удается решать задачи первого этапа борьбы с коронавирусом, то есть его замедлить, но останавливаться нельзя», — добавил политик.
За последние сутки в России выявили 4 268 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах страны. Всего в стране зафиксирован 47 121 заболевший.
Российская Федерация заняла 10 место на планете по количеству заболевших коронавирусной инфекцией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Россия вышла на 10 место в мире по числу заразившихся COVID-19
— В ВОЗ оценили уровень смертности от COVID-19 в России