Трамп назвал отношения с Россией прекрасными
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент США Дональд Трамп заверил, что отношения государства с Россией складываются наилучшим образом, передает Reuters.
«У нас прекрасные взаимоотношения с Россией», — начал Трамп.
По его словам, во время обсуждения сделки по снижению нефтедобычи он вплотную работал с российским коллегой Владимиром Путиным и королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азиз Аль Саудом.
«Путин проявил себя как настоящий джентльмен, и то, чего мы сделали, было действительно важно», — подметил Трамп.
12 апреля страны ОПЕК+ договорились на май-июнь сократить добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Кремле заявили, что о потеплении отношений РФ и США говорить не приходится
— В Кремле прокомментировали отношения США и России