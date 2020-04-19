Трамп назвал отношения с Россией прекрасными

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Президент США Дональд Трамп заверил, что отношения государства с Россией складываются наилучшим образом, передает Reuters.

«У нас прекрасные взаимоотношения с Россией», — начал Трамп.

По его словам, во время обсуждения сделки по снижению нефтедобычи он вплотную работал с российским коллегой Владимиром Путиным и королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азиз Аль Саудом.

«Путин проявил себя как настоящий джентльмен, и то, чего мы сделали, было действительно важно», — подметил Трамп.

12 апреля страны ОПЕК+ договорились на май-июнь сократить добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки.

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