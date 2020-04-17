Посол: США полностью поддерживают решение России перенести Парад Победы

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Американский посол в России Джон Салливан заявил, что Соединенные Штаты полностью поддерживают решение России перенести Парад Победы, сообщается на странице посольства в Twitter.

Салливан отметил, что такие важные даты, как победа над фашизмом не должны быть забыты, и даты, связанные с этим, нужно отмечать.

«Когда позволят условия, США будут рады отпраздновать годовщину окончания Второй мировой войны, отдать дань нашим общим жертвам», — добавил посол.

16 апреля президент России Владимир Путин объявил о решении перенести парад Победы на Красной площади в связи с пандемией коронавируса.

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