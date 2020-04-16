Путин и Си Цзиньпин: обвинения КНР в позднем информировании о коронавирусе контрпродуктивны
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Президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора, прошедшего 16 апреля, заявили, что попытки обвинить Китай в несвоевременном информировании мирового сообщества о коронавирусе являются контрпродуктивными. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Подчеркнута контрпродуктивность попыток обвинить Китай в несвоевременном информировании мирового сообщества о появлении опасной инфекции», — указано в сообщении.
Также в Кремле отметили, что главы двух стран выразили уверенность, что, продолжая тесно сотрудничать друг с другом, Россия и КНР «смогут успешно преодолеть связанные с пандемией вызовы».
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