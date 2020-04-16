Путин в прямом эфире перенес совещание на час из-за плотного рабочего графика
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Российский президент Владимир Путин перенес на час начало совещания по ситуации в строительной отрасли, сообщает ТАСС.
Путин предложил собравшимся на совещании по видеосвязи перенести встречу на час, до 16.30 мск из-за изменения в рабочем графике.
«Так будет лучше: без спешки, спокойненько мы поговорим», — сказал Путин.
Первый вице-премьер Андрей Белоусов и зампред правительства Марат Хуснуллин поддержали предложение президента.