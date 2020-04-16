Партии оперативно изменили свою повестку в условиях распространения COVID-19

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов совместно с политологом Дмитрием Гусевым подготовили девятый доклад «Коэффициент полезности депутатов Госдумы».

По словам Мартынова, этот рейтинг называется «стресс-тест для Думы». В этот раз эффективность работы нижней палаты парламента оценивали с точки зрения их работы в двух ключевых на данный момент направлениях: изменения в Конституцию России и эпидемиологическая ситуация в стране и мире.

«Изучая поведение депутатов в пандемической повестке, мы столкнулись с тем, что в обсуждении ситуации с коронавирусом участвуют не только парламентские, но и внепарламентские политические партии. Все они так или иначе перестроили свою повестку в связи с распространением коронавируса и сейчас идут согласно ей», — сказал Мартынов.

Согласно докладу наиболее активная в этом смысле оказалась партия «Единая Россия», которая в оперативном режиме изменила свою политическую повестку в связи с распространением коронавируса. «Это «самая большая» системная партия, которая имеет «серьезные организационные возможности» и является «партией власти, которая идет в контексте президентской повестки», — объяснил Мартынов. Партия благодаря своей «разветвленной структуре и массовости» смогла организовать «заметную волонтерскую помощь» врачам и нуждающимся, а также «оперативно изменить политическую повестку в соответствии с эпидемиологической ситуацией».

«Мы, пожалуй, единственная политическая структура, кто в режиме реального времени, прямо сейчас, может дотянуться своими ресурсами и возможностями до любого населенного пункта в любой точке страны», — прокомментировал доклад замсекретаря генсовета партии «Единая Россия» Евгений Ревенко.

Мартынов обратил внимание, что другие парламентские партии не оказались столь эффективными, потому что в текущей эпидемиологической ситуации они пытались подстроить свои старые принципы под новую повестку. Они либо «включились с запозданием», либо «попытались приспособить неактуальные тезисы к новой реальности», сообщается в исследовании.

При этом Директор Института новейших государств отметил, что многие политики и партии сегодня действуют не ради расширения аудитории, а ради борьбы с вызовом в виде коронавируса. «Здесь не столько сугубо прагматичные цели, сколько желание быть полезным своей стране», — подчеркнул Мартынов. В частности, он рассказал, что недавно образованная партия писателя Захара Прилепина «За правду» открыла горячую линию, которая обеспечивает психологическую помощь.

В свою очередь «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» направила свои усилия на просветительскую работу и мониторинг цен в магазинах. «Люди старшего поколения сегодня являются одними из главных жертв коронавируса, — напомнил зампредседателя центрального совета партии Владимир Ворожцов. Партия подготовила серию видеороликов о том, как избежать заболевания и его последствий, а региональные отделения партии и ее сторонники включились «в мониторинг цен продуктов питания в магазинах шаговой доступности».

Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин, комментирую доклад отметил, что «Единая Россия», как и любой системообразующий государственный институт, должна была взять свою часть нагрузки по разрешению этой ситуации и по помощи людям, подготовке возможных мер по выходу из неизбежного кризиса, к которому приведет заморозка, локдаун экономики более, чем на месяц.

Он выделил три ключевых направления работы партии: прямая социальная помощь гражданам, создание необходимых законодательных условий для работы тех, кто задействован в борьбе с пандемией и подготовка мер по выходу из карантина, по преодолению негативных экономических последствий, из которых самое неприятное – замедление экономики. «Это проблемы с доходами у граждан, это возможная безработица, падение платежеспособного спроса. На сегодняшний день «Единая Россия» уже с Правительством набор мер предложила, есть то, о чем говорил Президент, лидер «Единой России», - подчеркнул Костин.