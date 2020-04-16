Песков оценил высказывания Кадырова в адрес «Новой газеты»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обвинения главы Чеченской республики в адрес «Новой газеты», передает корреспондент «Газеты.Ru».

Представитель Кремля назвал слова Кадырова эмоциональными, но уточнил, что ситуация в мире и стране сейчас тоже эмоциональная.

«Ничего необычного мы там не увидели», — резюмировал Песков.

Он также добавил, что в том формате, который глава республики выбрал для общения с Кремлем, нет ничего запрещенного или противозаконного.

Ранее глава Чечни опубликовал пост, где назвал «Новую» информационно-диверсионной антироссийской газетой, ведущей «античеченскую травлю» и получающей финансирование от «Газпрома».

Затем Кадыров признался, что на эмоциях перепутал «Новую газету» и радиостанцию «Эхо Москвы». Он отметил, что компания «Газпром» не имеет отношения к «Новой газете», но разницы между двумя СМИ он не видит, так как они «оба несут одну чушь против моего народа и моей республики».