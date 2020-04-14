Путин заявил о необходимости экстраординарных мер для борьбы с коронавирусом
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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости экстраординарных мер для остановки распространения коронавируса. Об этом он заявил на онлайн-саммите Евразийского экономического совета.
«Требуются действительно экстраординарные меры, чтобы остановить распространение инфекции», — сказал Путин.
Он уточнил, что в России пик эпидемии еще не пройден.
Глава государства рассказал о мерах, введенных в стране, для борьбы с коронавирусом.
Он подчеркнул, что Россия активно работает над лекарствами и вакциной от COVID-19.