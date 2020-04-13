Песков: Трамп и Путин не обсуждали отмену санкций

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Российский президент Владимир Путин не поднимает тему отмены санкций против России в нынешних разговорах с применившими данные рестрикции лидерами других стран, передает корреспондент «Газеты.Ru» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Не поднимает тему санкций Путин и с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, уточнил Песков, добавив, что Трамп также не инициирует обсуждение этой темы.

Строительство «Северного потока — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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