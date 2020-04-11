Песков рассказал о состоянии здоровья Путина

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА «Новости».

«Здоровье Путина отменное, это видно по рабочему графику президента», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков сообщал, что российский лидер регулярно тестируется на коронавирус.

В конце марта Владимир Путин приезжал в инфекционную больницу в Коммунарке, где находятся пациенты с коронавирусом нового типа. Там он общался с главврачом Денисом Проценко, у которого диагноз COVID-19 подтвердился спустя некоторое время.

1 апреля глава государства начал телесовещание с правительством, где заявил, что обстановка в связи с коронавирусом требует дистанционной работы.

По последним данным, в России выявлено 13 584 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — 1,7 млн.

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