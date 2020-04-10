СК России готов содействовать Польше в расследовании крушения Ту-154

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Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что ведомство готово содействовать в расследовании Польшей крушения разбившегося в 2010 году президентского самолета Ту-154. Об этом пишет РИА «Новости».

Она сказала, что российские следователи много раз оказывали содействие представителям Польши. Так, было одобрено свыше 40 запросов Польши на осмотр обломков самолета, несколько раз были осмотрены агрегаты, подузлы и конструктивные элементы Ту-154.

По ее словам, итоги всех процессуальных действий передали польской стороне. Она напомнила, что обломки находятся в Смоленске.

Катастрофа произошла 10 апреля 2010 года. Правительственный самолет Ту-154 следовал в Катынь. Из-за плохой видимости пилоты решили посадить борт на взлетно-посадочную полосу аэродрома Северный, но посадка оказалась неудачной, и он столкнулся с землей. На борту находилась официальная делегация Польши, а также президент республики Лех Качиньский. В результате катастрофы погибли все 96 человек, находившиеся на борту.

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