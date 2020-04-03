ВЦИОМ зафиксировал рост рейтинга Путина после нового обращения к нации

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Одобрение деятельности президента РФ достигло 72%, согласно опубликованному в пятницу опросу ВЦИОМ.

Кроме того, уровень доверия к главе государства увеличился до 74%.

В четверг Владимир Путин выступил с новым обращением к нации в связи с пандемией коронавируса.

Приведенные выше данные основаны на социологическом исследовании, проведенном 2 апреля.

Что же касается рейтинга российского лидера за период 23-29 марта, то по среднему значению уровень одобрения его деятельности составил 65,7%, а доверия — 71,1%.