Путин назначил врио губернатора Камчатского края
Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Камчатского края Владимира Илюхина. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Президент подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий Губернатора Камчатского края»», — говорится на сайте.
Илюхин был назначен на пост губернатора региона в 2011 году.
Временно-исполняющим обязанности губернатора назначен Владимир Солодов.
Солодов прошел обучение на втором потоке так называемой «школы губернаторов».
Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.
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