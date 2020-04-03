Путин назначил врио губернатора Камчатского края

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Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Камчатского края Владимира Илюхина. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Президент подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий Губернатора Камчатского края»», — говорится на сайте.

Илюхин был назначен на пост губернатора региона в 2011 году.

Временно-исполняющим обязанности губернатора назначен Владимир Солодов.

Солодов прошел обучение на втором потоке так называемой «школы губернаторов».

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

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