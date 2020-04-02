Премьер-министр Японии может отложить поездку в Москву на 75-летие Победы из-за пандемии

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ может отказаться от поездки в Москву в мае из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает агентство «Киодо».

По данным СМИ, такой вариант поставлен на рассмотрение.

Синдзо Абэ должен посетить мероприятия по случаю 75-летия Победы, а также у премьера запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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