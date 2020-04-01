Путин заявил об осложнении ситуации с коронавирусом в России

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Президент России Владимир Путин заявил, что в стране осложнилась ситуация с новой коронавирусной инфекцией. Об этом он рассказал на совещании с правительством, трансляцию которого вел канал Россия 24.

«У нас и в стране ситуация усложняется. И в мире очень сложная ситуация с коронавирусом — 850 тысяч человек уже заболели», — отметил глава государства.

Совещание президента с кабинетом министров впервые прошло в онлайн-формате из-за распространения COVID-19.

Ранее в Кремле пояснили, что Путин принимает действенные меры предосторожности в связи с эпидемией.

На данный момент в России зарегистрировано 2777 случаев заражения коронавирусом, 24 человека умерли, 190 вылечились.

В связи с распространением COVID-19 большинство субъектов страны объявили режим всеобщей самоизоляции. Гражданам запрещено покидать дома без особой необходимости. Можно совершать покупки в ближайшем магазине или аптеке, выносить мусор, а также выгуливать собаку на расстоянии не более 100 м от дома. Эта неделя объявлена нерабочей.