Путин наделил кабмин полномочиями вводить режим ЧС

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве правительства России вводить режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Документ опубликован на портале правовой информации.

Закон наделяет правительство РФ полномочиями в связи с пандемией коронавируса по введению режимов ЧС и повышенной готовности на всей территории страны либо на ее части.

В пояснительной записке указано, что документ подготовлен для урегулирования отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы в связи распространением коронавируса.