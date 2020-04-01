Депутат Мосгордумы объяснил, почему выступал на заседании без маски

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Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов объяснил, почему не стал надевать медицинскую маску во время своего выступления на заседании столичного парламента.

«Я на заседании был в маске и не один час провел на трибуне. Просто в микрофон было неудобно говорить. В маске тяжело длинные доклады делать, поэтому на время ее снял», — пояснил парламентарий в беседе с «Газетой.Ru».

Он подчеркнул, что опасности заражения других депутатов не было, поскольку трибуна находится на значительном удалении от них.

«Расстояние от трибуны до ближайшего депутата или сотрудника аппарата составляет более полутора метров, поэтому никакой угрозы не было. Более того, вчера я сдал тест на коронавирус, он отрицательный», — сказал Щитов.

По словам депутата, после выступления он надел маску и продолжил работать в ней.

В среду, 1 апреля, Мосгордума приняла закон о поправках в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают наказание за нарушение режима самоизоляции.

Во время заседания все депутаты были в масках, включая председателя МГД. Однако во время обсуждения поправок депутат Олег Шереметьев снял маску из-за того, что ему было тяжело говорить. Он также обратил внимание на то, что Кирилл Щитов также выступал без маски. Позднее Шереметьев уступил уговорам коллег и надел маску обратно.

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