Самолет ВКС России с медицинским оборудованием вылетел в США

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Российский военный самолет вылетел с подмосковного аэродрома «Чкаловский» в США, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

На борту самолета находятся медицинская техника и средства защиты.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации в Соединенных Штатах предложил американскому лидеру Дональду Трампу помощь гуманитарного характера, которую последний с признательностью принял.

По последним данным, в США зарегистрированы более 181 тыс. случаев заболевания COVID-19, умерли более 3 774 человек. При этом, 770 человек скончались за последние сутки.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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