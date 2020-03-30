Трамп указал на важность сотрудничества с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил о важности диалога с российской стороной. Об этом сообщает ТАСС.
Он напомнил об участии России во Второй мировой войне, в которой страна потеряла 50 млн человек.
Глава Белого дома также отметил, что во времена Второй мировой войны Россия была союзником США, а Германия — противником.
«А теперь мы не говорим с Россией, а говорим с Германией», — добавил Трамп.
По его мнению, отношения Москвы и Вашингтона не были безупречными, но взаимодействие должно обсуждаться.
Американский лидер уточнил, что планирует провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения ситуации с распространением коронавируса, а также вопросы торговли и энергетики.
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