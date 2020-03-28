Осужденный за военные преступления экс-командующий армии боснийских сербов Ратко Младич был прооперирован в Гааге, передает РИА «Новости».

«Нам без всякого предупреждения сообщили сегодня, что он направлен на операцию в больничный блок. После операции пришел в сознание. Это все, что мы пока знаем», — рассказал его сын Дарко Младич.

Дарко Младич ранее сообщал, что у его отца обнаружили доброкачественное новообразование, которое должно быть прооперировано.

Гаагский трибунал приговорил Ратко Младича к пожизненному лишению свободы за преступления в Боснии, в частности — за массовое убийство боснийских мусульман в городке Сребреница.

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