Ректор МГМСУ: Конституция гарантирует защиту от прогнозируемых ситуаций

Ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова Олег Янушевич в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал важность поправок в Конституцию на фоне пандемии коронавируса.

«Я думаю, эти два вопроса не должны быть связаны между собой. Вопрос о коронавирусе — это абсолютно внештатная ситуация, и какому-то законодательству сложно на это влиять. И мы все надеемся как можно быстрее выйти из этой непростой ситуации», — отметил он.

При этом ректор подчеркнул, что прежде всего Конституция — это гарант защиты нас от прогнозируемых ситуаций. «Прогнозировать внештатные ситуации в основном законе все-таки сложно», — резюмировал он.

По словам Янушевича, озвученные президентом России Владимиром Путиным в обращении к нации меры направлены на стабилизацию ситуации с коронавирусом.

«Безусловно, эти девять [нерабочих] дней фактически помогут всем региональным департаментам здравоохранения, министерствам. Постараться ситуацию стабилизировать и взять под контроль. И, конечно, экономические меры, которые предложил президент, — они позволят нивелировать тот ущерб, который мы получаем в этой ситуации», — подчеркнул эксперт.