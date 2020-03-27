Начальник полиции Киева заразился коронавирусом

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У начальника полиции Киева, заместителя главы МВД Украины Андрея Крищенко обнаружили коронавирус нового типа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко.

«Его состояние здоровья удовлетворительное. Он продолжает выполнять свои обязанности дистанционно», — написал Геращенко на своей странице в Facebook.

В настоящее время на Украине количество зараженных достигло почти двухсот человек, скончались пятеро.

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