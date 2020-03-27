Лукашенко приедет в Москву на парад в честь Победы

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поедет в Москву по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает агентство «БелТА»

«У меня часто спрашивают: «А вы поедете на парад в Москву?» Конечно. Если уж из Беларуси никто не приедет в Москву, то кто же тогда поедет», — подчеркнул белорусский лидер.

При этом он выразил мнение, что из Украины вряд ли кто-либо посетит российскую столицу 9 мая.

Президент России Владимир Путин также пригласил в Москву на празднование 9 мая различных политических фигур со всего мира. Среди них: глава США Дональд Трамп, президент Турции Тайип Эрдоган, лидер Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, председатель КНР Си Цзиньпин и другие.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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