Путин предложил лидерам G20 меры по борьбе с пандемией
Президент России Владимир Путин на саммите G20 предложил лидерам стран комплекс мер по борьбе с коронавирусом и поддержанию экономики. Расшифровка его выступления опубликована на сайте Кремля.
По мнению Путина, коронавирус станет для мировой экономики даже большим потрясением, чем кризис 2008-2009 годов. G20 стоит объединить усилия и составить общий план действий, считает президент.
Он предложил меры для стабилизации ситуации в мире. Во-первых, создать специальный фонд, из которого страны могут совершать займы для борьбы с заболеванием.
Во-вторых, обеспечить «зеленые коридоры», свободные от торговых войн и санкций для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий.
В-третьих, наладить стабильный обмен информацией о ситуациях с коронавирусом, а также предоставить помощь африканским странам.
Помимо этого, Путин призвал направить совместные усилия на разработку вакцин и лекарств от новой инфекции.
Важнейшей проблемой российский лидер считает безработицу. Она станет индикатором эффективности антикризисных мер, отметил президент.
Встреча G20 впервые прошла в формате видеоконференции из-за пандемии COVID-19.
На данный момент в мире зарегистрировано 503 218 случаев заражения коронавирусом, 22 340 человек умерли, 121 227 вылечились.