Путин назвал две основные проблемы

Президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями выделил две основные насущные проблемы.

По его мнению, это — падение цен на нефть и пандемия коронавируса.

«Я не буду характеризовать обстановку, вы все люди грамотные, смотрите интернет и СМИ, видите, что происходит у нас в стране, за границей. У нас две проблемы: обрушился фактически рынок нефти и еще вирус этот прилетел», — сказал Путин.

Он отметил, что ситуация с коронавирусом в России точно изменится к лучшему, вопрос в сроках.