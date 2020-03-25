Путин обратится к россиянам в ближайшие часы

Российский президент Владимир Путин почти дописал текст обращения к гражданам, оно будет транслироваться по телевидению в ближайшие часы, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Пескова, из-за этого Путин отменил вылет в Санкт-Петербург на заседание Совета по культуре.

«Необходимость в этом возникла после совещания по вопросам поддержки граждан и экономики страны на фоне непростой мировой экономической ситуации, спровоцированной эпидемией коронавируса», — сказал Песков.