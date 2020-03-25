Король Саудовской Аравии будет лично председательствовать на саммите G20

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд будет лично председательствовать на предстоящем экстренном саммите G20 «Большой двадцатки», который состоится онлайн режиме. Об этом сообщает Reuters.

Ранее сообщалось, что саммит, посвященный борьбе с пандемией коронавируса и ее влиянием на мировую экономику, состоится 26 марта. Пресс-служба Кремля подтвердила участие в конференции президента России Владимира Путина.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией.

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