Песков попросил уничтожить свой телефон после поездки в Коммунарку

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил врачей больницы в Коммунарке уничтожить телефон, на который снимали главу государства Владимира Путина во время его визита в медучреждение. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул №3».

Песков попросил сотрудника переслать кадры, а потом уничтожить телефон.

Пресс-секретарь объяснил, что не было времени ждать дезинфекцию, потому что нельзя подвергать президента риску.

24 марта президент посетил больницу в Коммунарке, где находятся заболевшие коронавирусом или те, кто ждет результатов анализов.

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