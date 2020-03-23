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Канцлер Германии Ангела Меркель сдала тест на коронавирус, пишет РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя правительства страны Штеффена Зайберта.

«Она сдала сегодня тест на коронавирус, мы ждем результата, посмотрим, что из этого последует», — сказал Зайберт.

Он добавил, что канцлеру поступают многочисленные пожелания здоровья, и она «очень рада этому».

Ранее Ангела Меркель ушла на домашний карантин, потому что контактировавший с ней врач получил положительный результат теста на коронавирус.

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