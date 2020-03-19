Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
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Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину» прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Журналист Андрей Ванденко в разговоре с главой государства о сроках нахождения у власти вспомнил шутку Максима Галкина. Юморист на одном из своих выступлений сказал, что Путин — это уже не фамилия, а должность.
«Человек, у которого нет ни одной должности, может шутить как угодно. И его шутки востребованы», — ответил президент.
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