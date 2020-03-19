Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

<img src="//img.gazeta.ru/files3/121/13011121/RIAN_6199600.HR-pic905-895x505-93080.jpg">

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину» прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.

Журналист Андрей Ванденко в разговоре с главой государства о сроках нахождения у власти вспомнил шутку Максима Галкина. Юморист на одном из своих выступлений сказал, что Путин — это уже не фамилия, а должность.

«Человек, у которого нет ни одной должности, может шутить как угодно. И его шутки востребованы», — ответил президент.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин считает, что его нельзя назвать царем

— «Вопрос доверия»: Путин рассказал о планах на 2024 год