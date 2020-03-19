Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовым к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса. Об этом он сказал на встрече с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым.

Развожаев рассказал президенту о мерах повышенной готовности, предпринимаемых в регионе по предотвращению распространения инфекции.

«Надо быть готовым к любому развитию событий, так что Вы все правильно делаете», — сказал Путин.

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