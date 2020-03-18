Макрон побывал в больнице

close
Президент Франции Эммануэль Макрон Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
Ciro De Luca/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон посетил больницу в городе Бобиньи, который находится недалеко от Парижа, передает BFM.

Из-за большой загруженности больницы Макрон встретился лишь с небольшой группой врачей.

«Президент сегодня утром захотел поддержать группы реаниматологов в больнице в Бобиньи», — говорится в сообщении Елисейского дворца.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Во Франции ограничат продажу парацетамола в одни руки

Во Франции коронавирусом заразились более 7,7 тысячи человек