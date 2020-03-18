Макрон побывал в больнице
close
Президент Франции Эммануэль Макрон посетил больницу в городе Бобиньи, который находится недалеко от Парижа, передает BFM.
Из-за большой загруженности больницы Макрон встретился лишь с небольшой группой врачей.
«Президент сегодня утром захотел поддержать группы реаниматологов в больнице в Бобиньи», — говорится в сообщении Елисейского дворца.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Во Франции ограничат продажу парацетамола в одни руки
— Во Франции коронавирусом заразились более 7,7 тысячи человек