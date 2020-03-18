Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Валентины Гагариной, вдовы первого космонавта Юрия Гагарина. Соответствующая телеграмма в адрес их дочерей Галины и Елены опубликована на сайте Кремля.

Известно, что супруга космонавта скончалась во вторник, 17 марта, в возрасте 84 лет.

«Валентина Ивановна была добрым, интеллигентным, очень порядочным и душевно щедрым человеком», — отметил Путин.

Глава государства также отметил, что Валентину Гагарину очень уважали близкие и друзья, что она многое сделала для сбережения памяти о первом космонавте Земли — Юрии Гагарине.