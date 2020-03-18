Песков: сотрудники аппарата президента сдают анализы на коронавирус

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Сотрудники администрации президента России сдают анализы на коронавирус нового типа, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме того, тесты на коронавирус сдали журналисты, которые будут участвовать в освещении предстоящего визита президента Владимира Путина в Крым, отметил Песков.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболеванию, возбудителем которого является новый тип коронавируса, присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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